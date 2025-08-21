|Kurse + Charts + Realtime
BioNTech (ADRs) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Wachstumsaussichten für Comirnaty seien angesichts sich weltweit stabilisierender Corona-Impfraten und weiter unsicherer politischer Aussichten für MRNA-Vakzine begrenzt, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei die Onkologie-Pipeline noch in einer frühen Entwicklungsphase: Für den wichtigen Wirkstoff BNT327 seien die entscheidenden klinischen Daten in frühestens in einem Jahr zu erwarten./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 115.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 110.77
|
Abst. Kursziel*:
3.82%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 110.64
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.94%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-