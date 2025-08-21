Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

21.08.2025
22.08.2025

BioNTech (ADRs) Neutral

BioNTech
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Wachstumsaussichten für Comirnaty seien angesichts sich weltweit stabilisierender Corona-Impfraten und weiter unsicherer politischer Aussichten für MRNA-Vakzine begrenzt, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei die Onkologie-Pipeline noch in einer frühen Entwicklungsphase: Für den wichtigen Wirkstoff BNT327 seien die entscheidenden klinischen Daten in frühestens in einem Jahr zu erwarten./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BioNTech (ADRs) Neutral
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 115.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 110.77 		Abst. Kursziel*:
3.82%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 110.64 		Abst. Kursziel aktuell:
3.94%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

