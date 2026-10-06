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06.10.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zieht am Mittag an

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zieht am Mittag an

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 57,45 EUR.

Bilfinger
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Das Papier von Bilfinger SE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 57,45 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'673 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 57,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'754 Bilfinger SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 125,07 Prozent wieder erreichen. Bei 55,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.08.2026 äusserte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,28 EUR je Aktie gewesen. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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