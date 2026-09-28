Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bilfinger SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Nach der Prognosesenkung sei das Anlegerinteresse an Bilfinger auf der German Corporate Conference in München groß gewesen, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Das Management habe die jüngsten Geschäftsentwicklungen näher beleuchtet. Wolf sieht zunächst aber keine Kurstreiber./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Hold
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.70 €
|
Abst. Kursziel*:
13.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.70%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|10:44
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|52.30
|2.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:47
|
UBS AG
DHL Group Neutral
|10:45
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|10:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ströer Buy
|10:44
|
UBS AG
Infineon Neutral
|10:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Bilfinger Hold
|10:43
|
Jefferies & Company Inc.
Brenntag Hold
|10:42
|
JP Morgan Chase & Co.
RWE Overweight