Bilfinger 52.78 CHF 0.91% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Nach der Prognosesenkung sei das Anlegerinteresse an Bilfinger auf der German Corporate Conference in München groß gewesen, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Das Management habe die jüngsten Geschäftsentwicklungen näher beleuchtet. Wolf sieht zunächst aber keine Kurstreiber./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.