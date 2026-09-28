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Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

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28.09.2026 10:44:05

Bilfinger SE Hold

Bilfinger
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Nach der Prognosesenkung sei das Anlegerinteresse an Bilfinger auf der German Corporate Conference in München groß gewesen, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Das Management habe die jüngsten Geschäftsentwicklungen näher beleuchtet. Wolf sieht zunächst aber keine Kurstreiber./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bilfinger SE Hold
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
55.70 € 		Abst. Kursziel*:
13.11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
55.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.70%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
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10:44 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Bilfinger Buy UBS AG
18.09.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
17.09.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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