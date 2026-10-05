MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 05.10.2023 wurde die Bilfinger SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33.12 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Bilfinger SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 30.193 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’711.96 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 02.10.2026 auf 56.70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71.20 Prozent vermehrt.

Bilfinger SE wurde am Markt mit 2.09 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch