Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'563 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Bilfinger SE-Aktie sogar auf 57,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,95 EUR. Bisher wurden heute 76'965 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 55,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2026 Kursverluste bis auf 55,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,00 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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