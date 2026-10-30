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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

73.92
CHF
0.88
CHF
1.20 %
17:30:01
SWX
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30.10.2026 16:43:28

Beiersdorf Underperform

Beiersdorf
76.00 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 67 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Er habe die Auswirkungen der Halbleiterknappheit auf die Klebstoffsparte Tesa sicherlich nicht vorhergesehen, doch die Gefahr eines Umsatz- und Margendrucks, sollte diese Situation anhalten, bereite ihn Sorgen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Er frage sich zudem, warum der Konsumgüterkonzern seine Prognosespanne nicht zumindest erweitert habe, um dieser Gefahr Rechnung zu tragen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:33 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
82.56 € 		Abst. Kursziel*:
-12.79%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
83.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.32%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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