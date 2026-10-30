Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 67 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Er habe die Auswirkungen der Halbleiterknappheit auf die Klebstoffsparte Tesa sicherlich nicht vorhergesehen, doch die Gefahr eines Umsatz- und Margendrucks, sollte diese Situation anhalten, bereite ihn Sorgen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Er frage sich zudem, warum der Konsumgüterkonzern seine Prognosespanne nicht zumindest erweitert habe, um dieser Gefahr Rechnung zu tragen./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
82.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.79%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
83.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.32%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
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|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
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12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
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09:28
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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09:28
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Analysen zu Beiersdorf AG
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|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:43
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
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|Bernstein Research
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|16:43
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|75.62
|3.53%
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