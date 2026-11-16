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16.11.2026 15:03:11

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 28. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

16.11.2026 / 15:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

 28. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

 

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachungen vom 20. August 2026 sowie vom 28. Oktober 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 jeweils erweitert wurde.

 

In der Zeit vom 9. November 2026 bis zum 13. November 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 324.417 Aktien erworben.

 

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz
09.11.2026 26.861 84,4891 XETA
09.11.2026 8.896 84,6802 TQEX
09.11.2026 18.283 84,5131 CEUX
09.11.2026 11.022 84,5591 AQEU
10.11.2026 27.756 85,5057 XETA
10.11.2026 7.796 85,4373 TQEX
10.11.2026 17.272 85,5143 CEUX
10.11.2026 11.476 85,6238 AQEU
11.11.2026 26.338 84,5536 XETA
11.11.2026 7.870 84,5918 TQEX
11.11.2026 18.273 84,5968 CEUX
11.11.2026 12.319 84,7681 AQEU
12.11.2026 27.825 84,4638 XETA
12.11.2026 9.634 84,7285 TQEX
12.11.2026 16.046 84,5078 CEUX
12.11.2026 11.535 84,6775 AQEU
13.11.2026 26.160 84,3461 XETA
13.11.2026 7.927 84,3173 TQEX
13.11.2026 19.419 84,3448 CEUX
13.11.2026 11.709 84,2869 AQEU

 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschliesslich 13. November 2026 erworben wurden, beträgt 2.974.086 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstrasse 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet: www.Beiersdorf.com
LEI Code: L47NHHI0Z9X22DV46U41

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2435960  16.11.2026 CET/CEST

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28.10.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
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Long 14’290.30 13.99 S215BU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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