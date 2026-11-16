EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 28. Zwischenmeldung

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



16.11.2026 / 15:03 CET/CEST

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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

28. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachungen vom 20. August 2026 sowie vom 28. Oktober 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 jeweils erweitert wurde.

In der Zeit vom 9. November 2026 bis zum 13. November 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 324.417 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl der Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 09.11.2026 26.861 84,4891 XETA 09.11.2026 8.896 84,6802 TQEX 09.11.2026 18.283 84,5131 CEUX 09.11.2026 11.022 84,5591 AQEU 10.11.2026 27.756 85,5057 XETA 10.11.2026 7.796 85,4373 TQEX 10.11.2026 17.272 85,5143 CEUX 10.11.2026 11.476 85,6238 AQEU 11.11.2026 26.338 84,5536 XETA 11.11.2026 7.870 84,5918 TQEX 11.11.2026 18.273 84,5968 CEUX 11.11.2026 12.319 84,7681 AQEU 12.11.2026 27.825 84,4638 XETA 12.11.2026 9.634 84,7285 TQEX 12.11.2026 16.046 84,5078 CEUX 12.11.2026 11.535 84,6775 AQEU 13.11.2026 26.160 84,3461 XETA 13.11.2026 7.927 84,3173 TQEX 13.11.2026 19.419 84,3448 CEUX 13.11.2026 11.709 84,2869 AQEU

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschliesslich 13. November 2026 erworben wurden, beträgt 2.974.086 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.