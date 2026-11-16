Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 74 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee an den Quartalsbericht der Hamburger an. Der Experte traut der Marke Niveau im kommenden Jahr eine Erholung zu, denn die Lagerbereinigung der Einzelhändler sei bis dahin weitgehend abgeschlossen. Bei steigender Endkundennachfrage dürften auch ihre Bestellungen wieder zunehmen. Wachstumstreiber bleibe aber das Geschäft mit der medizinisch orientierten Hautpflege. Hinsichtlich der operativen Marge bleibt Hayes insgesamt skeptisch./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
82.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
83.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.23%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
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