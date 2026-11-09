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09.11.2026 12:26:18
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Gewinne
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.93 Prozent stärker bei 26’060.01 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.146 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.020 Prozent auf 25’815.30 Punkte an der Kurstafel, nach 25’820.36 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’793.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’060.01 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn
Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 25’087.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26’319.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der DAX 23’569.96 Punkte auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.20 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’692.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten registriert.
DAX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 3.69 Prozent auf 39.62 EUR), Infineon (+ 3.29 Prozent auf 47.26 EUR), Airbus SE (+ 2.46 Prozent auf 201.20 EUR), Deutsche Bank (+ 2.08 Prozent auf 32.22 EUR) und SAP SE (+ 1.95 Prozent auf 214.85 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen HOCHTIEF (-4.10 Prozent auf 350.60 EUR), Siemens Healthineers (-2.17 Prozent auf 43.69 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.49 Prozent auf 41.60 EUR), Hannover Rück (-1.37 Prozent auf 289.00 EUR) und Beiersdorf (-0.68 Prozent auf 84.68 EUR).
DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1’255’520 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237.935 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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