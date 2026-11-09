Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’870 0.5%  SPI 20’937 0.5%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 26’098 1.1%  Euro 0.9158 0.2%  EStoxx50 6’250 1.3%  Gold 4’107 1.0%  Bitcoin 60’918 -0.6%  Dollar 0.8184 -0.2%  Öl 94.7 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Rheinmetall345850ABB1222171Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Prosus-Aktie fester: Just Eat-Kuriere streiken in Zürich und im Glatttal - Stellenabbau in der Schweiz
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Vodafone-Aktie fester: Abbau von rund 2'300 Stellen in Deutschland
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Jahresendrally oder Januar-Effekt: Was die Statistik über den Einstieg am Aktienmarkt verrät
Suche...
Plus500 Depot

DAX 40 998032 / DE0008469008

26’097.99
Pkt
277.63
Pkt
1.08 %
12:47:08
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

XETRA-Handel im Fokus 09.11.2026 12:26:18

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Gewinne

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.93 Prozent stärker bei 26’060.01 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.146 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.020 Prozent auf 25’815.30 Punkte an der Kurstafel, nach 25’820.36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’793.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’060.01 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 25’087.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26’319.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der DAX 23’569.96 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.20 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’692.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten registriert.

DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 3.69 Prozent auf 39.62 EUR), Infineon (+ 3.29 Prozent auf 47.26 EUR), Airbus SE (+ 2.46 Prozent auf 201.20 EUR), Deutsche Bank (+ 2.08 Prozent auf 32.22 EUR) und SAP SE (+ 1.95 Prozent auf 214.85 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen HOCHTIEF (-4.10 Prozent auf 350.60 EUR), Siemens Healthineers (-2.17 Prozent auf 43.69 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.49 Prozent auf 41.60 EUR), Hannover Rück (-1.37 Prozent auf 289.00 EUR) und Beiersdorf (-0.68 Prozent auf 84.68 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1’255’520 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237.935 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:41 SMI gibt deutlich nach
09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
08:45 Logo WHS KI-Ausverkauf: Jetzt entscheiden CPI, CoreWeave & die Chip-Aktien über den Nasdaq
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erster Konter nach dem Ausverkauf
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’448.41 19.73 S1BOOU
Short 15’756.06 13.89 SJB30U
Short 16’360.05 8.86 S4B01U
SMI-Kurs: 14’869.75 09.11.2026 12:45:24
Long 14’219.65 19.47 SPB0BU
Long 13’908.93 13.89 S5YRBU
Long 13’326.22 8.99 S1BTPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 26’098.30 1.08%