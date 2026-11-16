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16.11.2026 10:02:16
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Beiersdorf-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 16.11.2021 wurden Beiersdorf-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 95.32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104.910 Beiersdorf-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (84.20 EUR), wäre das Investment nun 8’833.40 EUR wert. Damit wäre die Investition 11.67 Prozent weniger wert.
Beiersdorf wurde am Markt mit 18.10 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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