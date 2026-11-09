Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Gewinnen

Um 12:24 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1.45 Prozent auf 26’075.00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25’717.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’115.00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’175.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26’364.00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23’781.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.14 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’690.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 3.69 Prozent auf 39.62 EUR), Infineon (+ 3.29 Prozent auf 47.26 EUR), Airbus SE (+ 2.46 Prozent auf 201.20 EUR), Deutsche Bank (+ 2.08 Prozent auf 32.22 EUR) und SAP SE (+ 1.95 Prozent auf 214.85 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil HOCHTIEF (-4.10 Prozent auf 350.60 EUR), Siemens Healthineers (-2.17 Prozent auf 43.69 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.49 Prozent auf 41.60 EUR), Hannover Rück (-1.37 Prozent auf 289.00 EUR) und Beiersdorf (-0.68 Prozent auf 84.68 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’255’520 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237.935 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch