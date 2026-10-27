Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 73 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Marke Nivea halte an, schrieb Olivier Nicolai am Dienstagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Für 2027 sieht er Margenunsicherheit. Das etwas höhere Kursziel resultiert aus dem weiter in die Zukiunft verschobenen Bewertungszeitraum./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
80.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.53%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
79.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.92%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Am Dienstagnachmittag Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: DAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Beiersdorf AG
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|73.34
|0.55%
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|08:27
|
Jefferies & Company Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|08:23
|
RBC Capital Markets
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|08:17
|
JP Morgan Chase & Co.
BNP Paribas Overweight
|08:17
|
RBC Capital Markets
Santander Outperform
|08:04
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Buy
|07:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Bank Overweight
|07:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SUSS MicroTec Buy