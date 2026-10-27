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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

73.34
CHF
0.40
CHF
0.55 %
09:15:16
SWX
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28.10.2026 07:27:32

Beiersdorf Sell

Beiersdorf
73.54 CHF -1.63%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 73 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Marke Nivea halte an, schrieb Olivier Nicolai am Dienstagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Für 2027 sieht er Margenunsicherheit. Das etwas höhere Kursziel resultiert aus dem weiter in die Zukiunft verschobenen Bewertungszeitraum./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
80.90 € 		Abst. Kursziel*:
-8.53%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
79.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.92%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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