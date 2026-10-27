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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

74.24
CHF
-0.52
CHF
-0.70 %
12:08:42
SWX
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27.10.2026 09:16:12

Beiersdorf Underperform

Beiersdorf
74.39 CHF -3.40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Underperform" belassen. Während die Marke Nivea weiter zu kämpfen habe, liege die Entwicklung des Konsumgütergeschäfts insgesamt knapp über den Konsensschätzungen, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Auf Konzernebene habe Beiersdorf wegen der schwachen Klebstoffsparte Tesa aber enttäuscht./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:51 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
79.48 € 		Abst. Kursziel*:
-15.70%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
80.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.89%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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