Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Underperform" belassen. Während die Marke Nivea weiter zu kämpfen habe, liege die Entwicklung des Konsumgütergeschäfts insgesamt knapp über den Konsensschätzungen, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Auf Konzernebene habe Beiersdorf wegen der schwachen Klebstoffsparte Tesa aber enttäuscht./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
79.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.70%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
80.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.89%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
10:24
|Beiersdorf kämpft mit Nivea und Tesa - Aktie gibt deutlich nach (AWP)
|
10:22
|Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral (finanzen.ch)
|
10:07
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Beiersdorf-Aktie mit Hold in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
10:07
|Beiersdorf-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Underperform bewertet (finanzen.ch)
|
09:54
|Beiersdorf-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
08:03
|Beiersdorf mit organischem Umsatzminus im 3Q - nun auch bei Tesa (Dow Jones)
Analysen zu Beiersdorf AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|73.96
|-1.07%
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