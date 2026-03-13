Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
69.80CHF
-2.82CHF
-3.88 %
09:10:01
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16.03.2026 07:27:28
Beiersdorf Hold
Beiersdorf
69.83 CHF -1.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 92 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Resümee an die Jahresbilanz der Hamburger an. Der Margenausblick bleibe optimistischer als die Umsatzziele. Möglicherweise sei dies aber zu optimistisch./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 17:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77.40 €
|
Abst. Kursziel*:
13.70%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.81%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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