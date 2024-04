LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Beiersdorf vor den am 16. April erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Noch hätten sich die Aktien des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers vom Rückschlag nach den Jahreszahlen für 2023 nicht erholt, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass unter den Investoren Nervosität herrsche, was das Europa-Geschäft und die Marke Nivea angehe. Er sei jedoch zuversichtlich und erwarte beruhigende Zahlen in der kommenden Woche. Zudem dürften das im Mai startende Aktienrückkaufprogramm und der Kapitalmarkt im Juni weitere Kurstreiber sein./ck/he;