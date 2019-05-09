Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Orderbuch
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick des US-Analysehauses könnte der Konsumgüterkonzern mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison ebenso enttäuschen wie SKF und Solvay. David Hayes verwies auf weiter negative Volumentrends bei der wichtigen Marke Nivea. Zudem bleibe er für La Prairie deutlich unter der Konsensschätzung. Dagegen könnten den Jefferies-Experten zufolge Amadeus IT, Assa Abloy, Gjensidige, Heineken, Pandora, Siemens Healthineers und Tenaris positiv überraschen./gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
101.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
90.46 €
|
Abst. Kursziel*:
11.65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
90.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.36%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
02.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.10.25
|XETRA-Handel: DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie (finanzen.net)
|
29.09.25
|Bernstein Research: Outperform für Beiersdorf-Aktie (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Beiersdorf-Aktie (finanzen.ch)
|
29.09.25
|DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)