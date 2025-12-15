Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 794 Euro auf "Buy" belassen. Der Abbruch der Studie mit Vyvgart gegen Endokrine Orbitopathie (EO) sei eine negative Überraschung und stelle auch das Potenzial gegen Morbus Basedow infrage, schrieb Rajan Sharma am Montag. Die Autoantikörper beider Erkrankungen überschnitten sich nämlich. Theoretisch taxiert Sharma die Belastung in ihrem Bewertungsmodell auf etwa 4 Prozent, die Aktien tendierten allerdings bei Forschungsrückschlägen dazu, deutlich zu überschießen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

