15.12.2025 14:24:37

Delivery Hero-Aktie steigt: Aufsichtsrat spricht Konzernchef das Vertrauen aus

Der Aufsichtsrat des Essenslieferdiensts Delivery Hero springt dem unter Druck geratenen Mitgründer und Konzernchef Niklas Östberg zur Seite.

Prosus
49.44 CHF -0.56%
Der Manager sollte das Unternehmen trotz des zuletzt schwachen Aktienkurses weiterführen, "da er es in- und auswendig kennt", sagte Aufsichtsratschefin Kristin Skogen Lund am Wochenende in einem Interview mit der "Financial Times".

Der Kurs derDelivery Hero-Aktie reagierte am Montag kaum auf die Neuigkeiten. Im XETRA-Handel ging es zuletzt um 1,96 Prozent aufwärts auf 21,82 Euro. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie jedoch rund ein Drittel an Wert verloren.

Skogen Lund bezeichnete die Leistung des Unternehmens "trotz Gegenwind" als "weiterhin stark". "Wir teilen die Enttäuschung darüber, dass sich dies nicht im Aktienkurs widerspiegelt, und wir sind entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen".

"Wir glauben, dass das Unternehmen jetzt Stabilität und die Möglichkeit braucht, sich weiterhin auf die Verbesserung der operativen Leistung zu konzentrieren, in der Hoffnung, dass sich dies letztendlich auch im Aktienkurs widerspiegeln wird", so die Managerin. Die Unternehmensführung werde hierfür alles tun.

Erst vor gut einer Woche hatte die Aufsichtsratschefin zusammen mit Östberg einen Brief an die Investoren geschrieben und Massnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt. So werden weitere Verkäufe von Unternehmensteilen geprüft.

Konkret nannte sie die Evaluierung strategischer Partnerschaften sowie die Prüfung von Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften. Zudem würden "wertsteigernde Massnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation" geprüft. An der Börse ging es für die Aktie daraufhin zunächst deutlich nach oben, doch sie gab einen Teil der Kursgewinne wieder ab.

Ende November hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Delivery Hero unter dem Druck mehrerer Grossaktionäre stehe. Diese forderten eine strategische Überprüfung sowie, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lieferbranche.

Skogen Lund sagte, der Aktienkurs sei wahrscheinlich von einer Reihe externer Faktoren beeinflusst worden, darunter die "Prosus-Situation", die "noch nicht gelöst" sei.

Grossaktionär Prosus hatte sich im August bereiterklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero von derzeit 28 Prozent deutlich zu senken, um die Zustimmung der EU-Behörden für die Übernahme des Delivery-Hero-Rivalen Just Eat Takeaway zu erhalten. Binnen zwölf Monaten wolle das Unternehmen seinen Anteil so weit senken, dass es nicht mehr der grösste Aktionär sei. Nächstgrösserer Aktionär ist laut Delivery Hero die Conifer Group mit einer Beteiligung zwischen 5 und 10 Prozent der Aktien.

Mit der EU-Kommission hatte Delivery Hero zuvor Ärger: Anfang Juni verhängte die Behörde gegen Delivery Hero und dessen spanische Tochter Glovo wegen wettbewerbswidriger Absprachen eine Geldbusse von 329 Millionen Euro.

Mitte November bestätigte Delivery Hero seine im August gesenkte Jahresprognose. Demnach soll 2025 das Wachstum des Bruttowarenwerts auf vergleichbarer Basis am oberen Ende der Spanne von acht bis zehn Prozent liegen. 2024 hatte Delivery Hero einen Bruttowarenwert von rund 48,8 Milliarden Euro verbucht.

Für den Gesamtumsatz aller Segmente erwartet das Management einen Anstieg auf vergleichbarer Basis um währungsbereinigt 22 bis 24 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 900 bis 940 Millionen Euro liegen. Im Vorjahr lag der Gesamtumsatz bei 12,8 Milliarden Euro, der bereinigte operative Gewinn bei rund 750 Millionen Euro.

/err/stw/nas

BERLIN (awp international)

Nachrichten zu Prosus N.V.

Analysen zu Prosus N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Prosus Buy UBS AG
25.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
