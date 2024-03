NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit gab Analystin Celine Pannuti ihren positiven Erwartungen für den Konsumgüterhersteller vor den Mitte April anstehenden Quartalszahlen Ausdruck. Die fundamentale Einstufung für die Aktie beließ sie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf "Overweight". Die europäischen Konsumgüterhersteller hätten eine durchwachsene Berichtssaison hinter sich und setzten mit ihren Ausblicken vor allem auf die zweite Jahreshälfte, schrieb die Expertin. Neben Beiersdorf präferiert sie die ebenfalls mit "Overweight" bewerteten Aktien von AB Inbev, Heineken, Danone, Symrise und Kerry Group. Am vorsichtigsten ist Pannuti hingegen für Remy Cointreau und Campari./gl/edh;