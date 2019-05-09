Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
111.95CHF
-1.30CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
23.10.2025 10:03:54
Beiersdorf Overweight
Beiersdorf
84.26 CHF 1.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Nach dem dritten Quartal gebe es Zuversicht, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach den Zahlen. Im Fokus stehe die Geschäftsbeschleunigung im vierten Quartal./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Beiersdorf AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
96.64 €
Abst. Kursziel*:
24.17%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
96.96 €
Abst. Kursziel aktuell:
23.76%
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
