NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach wöchentlichen Marktdaten des Marktforschers Nielsen zum US-Markt auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Bei Beiersdorf sei das Fazit der vergangenen zwei Wochen, dass die Mengenverluste hoch bleiben. Dies schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält es für wahrscheinlich, dass dies auf erhöhte Preise zurückzuführen ist./tih/bek;