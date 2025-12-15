Schweizer Franken - US-Dollar CHF - USD
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|USD/CHF
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
15.12.2025 21:15:36
Warum Franken und Euro ihre Gewinne zum Dollar nicht verteidigen können
Der Euro hat am Montag seine Tagesgewinne zum Dollar im US-Handelsverlauf weitgehend wieder abgegeben.
Auch der Franken hat seine Gewinne wieder eingebüsst: Das USD/CHF-Paar notierte am späten Montagabend bei 0,7966, nachdem es zwischendurch bis 0,7939 gefallen war. Das EUR/CHF-Paar wurde am späten Abend etwas höher bei 0,9359 gehandelt nach 0,9341 am frühen Morgen.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Die Kursausschläge hätten sich insgesamt in Grenzen gehalten, hiess es im Handel. Es wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. So hatte sich die Stimmung in der Industrie in der Region New York im Dezember deutlich eingetrübt.
Die Woche vor Weihnachten dürfte den Finanzmärkten aber noch starke Signale durch Konjunkturdaten liefern. Unter anderem werden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht. In der Eurozone steht zudem eine Reihe von wichtigen Frühindikatoren an, darunter die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Ein unveränderter Leitzins wird zwar als sicher erachtet, doch der EZB-Stab wird neue Prognosen vorlegen, die erstmals bis in das Jahr 2028 reichen. In der Schweiz dürften einzig noch die Aussenhandelszahlen für den Monat November interessieren (Donnerstag).
awp-robot/uh
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/CHF
|1.0652
|0.0007
|0.07
|EUR/USD
|1.1750
|0.0010
|0.09
|USD/EUR
|0.8511
|-0.0009
|-0.10
|EUR/CHF
|0.9359
|0.0016
|0.17
|JPY/CHF
|0.0051
|0.0000
|0.43
|CHF/EUR
|1.0683
|-0.0021
|-0.20
|CHF/GBP
|0.9387
|-0.0010
|-0.11
|CHF/USD
|1.2552
|-0.0013
|-0.10
|CHF/JPY
|194.8751
|-0.8781
|-0.45
|USD/CHF
|0.7965
|0.0007
|0.09
|USD/JPY
|155.2500
|-0.5470
|-0.35
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9359
|
0.17
|Türkische Lira
|
53.5898
|
-0.11
|Baht
|
39.5256
|
-0.36
|Bitcoin - US Dollar
|
85825.4659
|
-2.74
|Real
|
6.8034
|
-0.07
|Kuna
|
8.8604
|
-0.10
|US-Dollar
|
0.7965
|
0.09
|Zloty
|
4.507
|
-0.31
|Euro - US Dollar
|
1.175
|
0.09
|Ripple - US Dollar
|
1.8846
|
-4.92
|Forint
|
410.757
|
-0.23
|Bitcoin - Euro
|
73039.188
|
-2.83
|Ripple
|
0.6662
|
5.10
|Rubel
|
99.7866
|
-0.38
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende im Minus -- SMI beendet Handel stärker -- DAX schliesst etwas fester -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während auch der deutsche Aktienmarkt leicht steigen konnte. Die US-Börsen präsentierten sich leichter. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.