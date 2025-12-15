Warum Franken und Euro ihre Gewinne zum Dollar nicht verteidigen können

Die Gemeinschaftswährung Euro kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1748 US-Dollar, zuvor noch war sie bis auf 1,1769 Dollar gestiegen.

Auch der Franken hat seine Gewinne wieder eingebüsst: Das USD/CHF-Paar notierte am späten Montagabend bei 0,7966, nachdem es zwischendurch bis 0,7939 gefallen war. Das EUR/CHF-Paar wurde am späten Abend etwas höher bei 0,9359 gehandelt nach 0,9341 am frühen Morgen.

Die Kursausschläge hätten sich insgesamt in Grenzen gehalten, hiess es im Handel. Es wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. So hatte sich die Stimmung in der Industrie in der Region New York im Dezember deutlich eingetrübt.

Die Woche vor Weihnachten dürfte den Finanzmärkten aber noch starke Signale durch Konjunkturdaten liefern. Unter anderem werden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht. In der Eurozone steht zudem eine Reihe von wichtigen Frühindikatoren an, darunter die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Ein unveränderter Leitzins wird zwar als sicher erachtet, doch der EZB-Stab wird neue Prognosen vorlegen, die erstmals bis in das Jahr 2028 reichen. In der Schweiz dürften einzig noch die Aussenhandelszahlen für den Monat November interessieren (Donnerstag).

