Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’037 1.2%  SPI 17’915 1.1%  Dow 48’417 -0.1%  DAX 24’230 0.2%  Euro 0.9359 0.2%  EStoxx50 5’753 0.6%  Gold 4’303 0.0%  Bitcoin 68’360 -2.7%  Dollar 0.7965 0.1%  Öl 60.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Swiss Re12688156Tesla11448018Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292
Top News
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
iRobot-Aktie 73 Prozent im Minus: Insolvenzantrag gestellt
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Uranboom treibt Kirkstone Metals-Aktie in ungeahnte Höhen
Oracle-Aktie fällt dennoch weiter: OpenAI-Rechenzentren offenbar ohne Zeitverzug
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner USD/CHF
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

USD/CHF

Devisen im Blick 15.12.2025 21:15:36

Warum Franken und Euro ihre Gewinne zum Dollar nicht verteidigen können

Warum Franken und Euro ihre Gewinne zum Dollar nicht verteidigen können

Der Euro hat am Montag seine Tagesgewinne zum Dollar im US-Handelsverlauf weitgehend wieder abgegeben.

Die Gemeinschaftswährung Euro kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1748 US-Dollar, zuvor noch war sie bis auf 1,1769 Dollar gestiegen.

Auch der Franken hat seine Gewinne wieder eingebüsst: Das USD/CHF-Paar notierte am späten Montagabend bei 0,7966, nachdem es zwischendurch bis 0,7939 gefallen war. Das EUR/CHF-Paar wurde am späten Abend etwas höher bei 0,9359 gehandelt nach 0,9341 am frühen Morgen.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Die Kursausschläge hätten sich insgesamt in Grenzen gehalten, hiess es im Handel. Es wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. So hatte sich die Stimmung in der Industrie in der Region New York im Dezember deutlich eingetrübt.

Die Woche vor Weihnachten dürfte den Finanzmärkten aber noch starke Signale durch Konjunkturdaten liefern. Unter anderem werden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht. In der Eurozone steht zudem eine Reihe von wichtigen Frühindikatoren an, darunter die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Ein unveränderter Leitzins wird zwar als sicher erachtet, doch der EZB-Stab wird neue Prognosen vorlegen, die erstmals bis in das Jahr 2028 reichen. In der Schweiz dürften einzig noch die Aussenhandelszahlen für den Monat November interessieren (Donnerstag).

awp-robot/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

Krypto-Ausblick 2026: Der Weg in den Mainstream ist geebnet

Bildquelle: autsawin uttisin / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien von Stadler Rail und Siemens uneins: SBB-Chef nimmt Stellung zur Vergabe des Milliardenauftrags
Kartellamt genehmigt Panzer-Projekt von Rheinmetall und KNDS - Aktie dennoch in Rot - auch HENSOLDT, RENK und TKMS deutlich tiefer
iRobot-Aktie 73 Prozent im Minus: Insolvenzantrag gestellt
Gold, Öl & Co. in KW 50: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Trump-Personalie sorgt für Bewegung: Krypto-Markt hofft auf neue Dynamik für Bitcoin
MindMaze-Aktie bricht ein: Relief Therapeutics und NeuroX fusionieren
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups

finanzen.net News

Datum Titel
22:07 Trump zu Ukraine-Krieg: Sind 'näher' an einer Lösung
21:15 ROUNDUP: Europäer für multinationale Truppe als Garantie für Ukraine
21:09 ROUNDUP/Kiew: Russisches U-Boot gesprengt - Moskau dementiert
20:43 Europäer wollen multinationale Truppe als Garantie für Kiew
20:41 Devisen: Euro gibt im US-Handel Tagesgewinne fast komplett ab
20:38 Trinidad und Tobago öffnet Flughäfen für US-Militärflugzeuge
20:33 ROUNDUP: Internet-Ausfall im Bundestag - Ursache offen
19:46 Aktien New York: Moderate Verluste - Umschichtungen im Gange
19:37 Bauernproteste in Frankreich nach Ausbruch von Rinderkrankheit
19:22 Merz fordert von Putin Waffenstillstand über Weihnachten