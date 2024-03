NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem US-Markt für Lebensmittel-, Haushalts- und Pflegeprodukte (Food & HPC). Das Wachstum in den Vereinigten Staaten bleibe gedämpft./tih/jha/;