NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Kosmetik- und Klebstoffherstellers liege wegen Aufwendungen für das Marketing unter den Erwartungen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mis;