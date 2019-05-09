Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
Beiersdorf Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen für das dritte Quartal von 180 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Jörg Philipp Frey rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem trägen Quartal für den Kosmetikkonzern. Allerdings dürfte sich das Wachstum 2026 auch wegen der Markteinführung von Thiamidol, einem Wirkstoff zur Reduzierung von Pigmenflecken, in Festlandchina beschleunigen./rob/mis/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
170.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
90.36 €
|
Abst. Kursziel*:
88.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
90.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86.98%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|09:22
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
