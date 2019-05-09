Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’504 0.2%  SPI 17’248 0.2%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’377 0.6%  Euro 0.9314 0.1%  EStoxx50 5’571 0.7%  Gold 4’076 1.5%  Bitcoin 92’811 0.4%  Dollar 0.8038 0.3%  Öl 63.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Zalando-Aktie
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Tecan-Aktie dennoch tiefrot: Tecan verzeichnet im dritten Quartal leichtes Umsatzplus
Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Plus500 Depot

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

111.95
CHF
-1.30
CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 09:22:09

Beiersdorf Buy

Beiersdorf
82.72 CHF 0.94%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen für das dritte Quartal von 180 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Jörg Philipp Frey rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem trägen Quartal für den Kosmetikkonzern. Allerdings dürfte sich das Wachstum 2026 auch wegen der Markteinführung von Thiamidol, einem Wirkstoff zur Reduzierung von Pigmenflecken, in Festlandchina beschleunigen./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
170.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
90.36 € 		Abst. Kursziel*:
88.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
90.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
86.98%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Beiersdorf AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:22 Beiersdorf Buy Warburg Research
08.10.25 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.10.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
29.09.25 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen