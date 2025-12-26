|Langfristige Performance
|
26.12.2025 11:03:08
So lohnend wäre ein Einstieg in Uniswap von vor 3 Jahren gewesen
Bei einem frühen Engagement in Uniswap hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Uniswap wurde am 25.12.2022 bei 5.152 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 1’940.97 UNI. Da sich der Wert von Uniswap am 25.12.2025 auf 5.808 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’273.59 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 11’273.59 USD, was einer positiven Performance von 12.74 Prozent entspricht.
Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 4.765 USD. Am 04.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15.29 USD.
