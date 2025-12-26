|Frühes Investment
Avalanche: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Avalanche gebracht.
Avalanche notierte am 25.12.2024 bei 40.24 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in AVAX investiert hätte, befänden sich nun 24.85 Avalanche in seinem Portfolio. Die gehaltenen Avalanche wären am 25.12.2025 300.31 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 12.08 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69.97 Prozent eingebüsst.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Avalanche am 18.12.2025 bei 11.45 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.01.2025 erreicht und liegt bei 44.04 USD.
Redaktion finanzen.net
