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16.10.2026 13:28:49

Bayer Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Seine Umsatzprognose liege 2 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns erwartet er hingegen 6 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern dürfte indes den Jahresausblick bestätigen, was bei Anleger zu Zuversicht führen dürfte./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 11:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 11:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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