Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Seine Umsatzprognose liege 2 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns erwartet er hingegen 6 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern dürfte indes den Jahresausblick bestätigen, was bei Anleger zu Zuversicht führen dürfte./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 11:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44.10 €
|
Abst. Kursziel*:
38.32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.95%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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