NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Seine Umsatzprognose liege 2 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns erwartet er hingegen 6 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern dürfte indes den Jahresausblick bestätigen, was bei Anleger zu Zuversicht führen dürfte./rob/edh/mis;