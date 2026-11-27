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27.11.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,62 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 52,62 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'403 Punkten steht. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 492'889 Bayer-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 57,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei 30,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Am 03.11.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR gegenüber -0,98 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.05 Mrd. EUR – ein Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.
In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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