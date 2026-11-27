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27.11.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer verteidigt Stellung am Mittag
Die Aktie von Bayer hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,84 EUR an der Tafel.
Die Bayer-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,84 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'422 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 52,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 52,36 EUR. Mit einem Wert von 52,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 204'022 Bayer-Aktien.
Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 57,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 8,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 30,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 42,92 Prozent sinken.
Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 03.11.2026. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 EUR je Aktie gewesen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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