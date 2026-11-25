Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bayer Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bayer-Aktien nach der jüngsten Korrektur mit einem unveränderten Kursziel von 62 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Kursrückschlag seit der richterlichen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei auf Gewinnmitnahmen Richtung Jahresende zurückzuführen, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Das KI-Thema zeige erste Alterserscheinungen, was wieder zu mehr Kaufinteresse im Healthcare-Bereich führen dürfte. Die Sanofi-Titel hätten es bereits vorgemacht./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.60 €
|
Abst. Kursziel*:
22.53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.37%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
25.11.26
|Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Bayer stärkt Onkologie-Pipeline - Deal für bis zu 3 Milliarden Euro mit Hansoh (AWP)
|
25.11.26
|EQS-PVR: Bayer AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-PVR: Bayer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.11.26
|Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Bayer (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|44.82
|-3.90%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:53
|
Bernstein Research
Givaudan Underperform
|07:52
|
Bernstein Research
Symrise Market-Perform
|07:31
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Buy
|07:30
|
Barclays Capital
Jungheinrich Equal Weight
|07:30
|
Barclays Capital
KION GROUP Equal Weight
|07:12
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
RENK Buy
|07:11
|
RBC Capital Markets
Rheinmetall Outperform