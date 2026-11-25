Bayer 46.01 CHF -5.03% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bayer-Aktien nach der jüngsten Korrektur mit einem unveränderten Kursziel von 62 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Kursrückschlag seit der richterlichen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei auf Gewinnmitnahmen Richtung Jahresende zurückzuführen, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Das KI-Thema zeige erste Alterserscheinungen, was wieder zu mehr Kaufinteresse im Healthcare-Bereich führen dürfte. Die Sanofi-Titel hätten es bereits vorgemacht./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.