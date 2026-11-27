Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bayer-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31.66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 315.856 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 16’683.51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 52.82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 66.84 Prozent.

Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49.79 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch