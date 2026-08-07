Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Nachmittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'319 Punkten liegt. Bei 50,44 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,42 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'068'878 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,92 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 50,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Bayer liess sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,81 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.41 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 10.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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