Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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10.08.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag im Minus
Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 49,58 EUR abwärts.
Die Bayer-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 49,58 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'338 Punkten notiert. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,54 EUR nach. Bei 50,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105'654 Bayer-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Gewinne von 8,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 25,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Am 12.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,81 EUR, nach -0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.41 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Bayer dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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