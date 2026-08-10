Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Einbussen

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 49,42 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'399 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,39 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 439'538 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 25,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,79 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Am 12.05.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.41 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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