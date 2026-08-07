Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Bayer-Investition?
|
07.08.2026 10:02:29
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bayer-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Bayer-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Bayer-Papier bei 52.37 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19.095 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bayer-Papiers auf 49.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 943.29 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 5.67 Prozent.
Alle Bayer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48.35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
07.08.26
|Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Bayer-Aktie fester: Gericht verschiebt Anhörung zum Glyphosat-Vergleich (Dow Jones)
|
06.08.26
|Bayer und Glyphosat-Kläger wollen Termin für US-Vergleichsanhörung verschieben (AWP)
|
05.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)