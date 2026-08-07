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Rentable Bayer-Investition? 07.08.2026 10:02:29

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bayer-Aktien verlieren können.

Bayer
47.01 CHF 2.39%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Bayer-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Bayer-Papier bei 52.37 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19.095 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bayer-Papiers auf 49.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 943.29 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 5.67 Prozent.

Alle Bayer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48.35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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