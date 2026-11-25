Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 50,28 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 24'899 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Bayer-Aktie bis auf 49,06 EUR ein. Bei 52,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1'960'291 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 57,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 15,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.11.2025 bei 29,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 41,13 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Am 03.11.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR gegenüber -0,98 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 10.05 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 9.66 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 08.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,55 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie gibt ab: Herz- und Nierenmedikament Kerendia wird in Deutschland vom Markt genommen

Bayer-Aktie gibt Gewinne wieder ab: Richter billigt Glyphosat-Sammelvergleich

Bayer-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet