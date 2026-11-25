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25.11.2026 15:48:36
Bayer stärkt Onkologie-Pipeline - Deal für bis zu 3 Milliarden Euro mit Hansoh
BERLIN (awp international) - Bayer will sein Portfolio an Krebsmedikamenten mit einem Wirkstoffkandidaten gegen solide Tumore stärken. Mit der chinesischen Hansoh Pharma sei eine weltweite exklusive Lizenzvereinbarung für die klinische Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von HS-20122 unterzeichnet worden, wobei das chinesische Festland, Hongkong, Macau und Taiwan ausgenommen seien, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit. Hansoh Pharma erhält demnach eine Vorauszahlung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar. Hinzu können Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren von bis zu 3,1 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) kommen.
Bayer verwies auf "ermutigende Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten aus der Phase-I-Studie" zu dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat HS-20122 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, darunter auch Patienten mit nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC). Damit befindet sich der Wirkstoff noch in einer frühen Phase. Von der Phase I bis zu einer möglichen Zulassung vergehen in der Regel Jahre.
Der Dax-Konzern hatte sein Pharmageschäft in den vergangenen Jahren auch mit Krebsmedikamenten gestärkt. So hat sich Nubeqa gegen Prostatakrebs binnen kurzer Zeit zu einem Kassenschlager gemausert. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 war es mit einem Erlösplus von fast 60 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro das mit Abstand umsatzstärkste Medikament der Leverkusener./mis/stk
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