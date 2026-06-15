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18.06.2026 07:02:08

Bayer Buy

Bayer
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Dass ein Richter den milliardenschweren US-Vergleich um den Unkrautvernichter Glyphosat zurück an ein Gericht in Missouri verwiesen hat, wertete Matthew Weston in einer ersten Reaktion vom Mittwochnachmittag als wichtigen Erfolg für die Leverkusener. Denn der dortige Richter habe bereits die Rahmenbedingungen für den Vergleich genehmigt, welche zwischen den Anwälten der Kläger und Bayer vereinbart worden seien./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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