Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Dass ein Richter den milliardenschweren US-Vergleich um den Unkrautvernichter Glyphosat zurück an ein Gericht in Missouri verwiesen hat, wertete Matthew Weston in einer ersten Reaktion vom Mittwochnachmittag als wichtigen Erfolg für die Leverkusener. Denn der dortige Richter habe bereits die Rahmenbedingungen für den Vergleich genehmigt, welche zwischen den Anwälten der Kläger und Bayer vereinbart worden seien./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.91 €
|
Abst. Kursziel*:
37.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.60%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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