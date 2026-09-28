BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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28.09.2026 11:28:46
BASF-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat sich das BASF-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Auch ohne einen Deal mit Evonik sei nun der "Geist aus der Flasche", schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar in Anspielung an die Bestätigung der Gespräche und den Song von Christina Aguilera. Bei einem Übernahmepreis von 25 Euro je Aktie würde BASF ein Äquivalent von etwa 35 Prozent seines eigenen Marktwertes bezahlen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse
Die BASF-Aktie musste um 11:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.7 Prozent auf 50.07 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 19.83 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 291’366 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 17.5 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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