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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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Lohnender BASF-Einstieg? 28.09.2026 10:02:19

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BASF-Aktien verdienen können.

BASF
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Am 28.09.2023 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das BASF-Papier an diesem Tag 42.65 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 234.494 BASF-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 50.42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’823.19 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 18.23 Prozent.

BASF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43.47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: BASF SE
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