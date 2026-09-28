BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender BASF-Einstieg?
|
28.09.2026 10:02:19
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BASF-Aktien verdienen können.
Am 28.09.2023 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das BASF-Papier an diesem Tag 42.65 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 234.494 BASF-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 50.42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’823.19 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 18.23 Prozent.
BASF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43.47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagvormittag nordwärts (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Paukenschlag im Chemiesektor? BASF will Evonik Berichten zufolge übernehmen - Aktien uneins (finanzen.ch)
|
25.09.26