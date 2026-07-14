BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Grundsätzlich gelte ja, dass Spezialchemieunternehmen die bessere Investition in der Chemiebranche darstellten als Basischemiekonzerne, schrieb James Hooper am Dienstag. In Zeiten von Inflation profitierten ersteres unvermindert. Wenn der Preisauftrieb allerdings auch rohstoffgetrieben sei, böten sich durchaus in beiden Bereichen Chancen. Hooper macht sich daher vor allem Sorgen um Unternehmen, die man nicht klar zuordnen könne, nimmt aber zunächst keine Änderungen an seinen Einstufungen vor. Der Experte favorisiert wie bisher Industriegaskonzerne und nun auch BASF. Die Kurskorrektur hält er für übertrieben und sieht im zweiten Halbjahr auch Impulse im Bereich Agrarchemie. Das Segment will BASF an die Börse bringen./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
49.43 €
|
Abst. Kursziel*:
23.41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
48.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.98%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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