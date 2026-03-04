adidas ADRs Aktie 2036588 / US00687A1079
|Personalie bekannt gegeben
|
04.03.2026 09:30:00
adidas-Aktie knickt ein: Gewinnanstieg erwartet - Aktienrückkauf geplant - Gulden bleibt bis 2030
adidas setzt auf Kontinuität im Vorstand. Gleichzeitig peilt der Sportartikelhersteller weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum an - Aktionäre dürfen sich zudem auf höhere Dividenden und milliardenschwere Aktienrückkäufe freuen.
Zudem soll der Hauptversammlung im Mai Nassef Sawiris für eine weitere Amtszeit von drei Jahren zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. Er soll dann den Aufsichtsratsvorsitz von Thomas Rabe übernehmen, dessen Amtszeit mit Beendigung der kommenden Hauptversammlung planmässig endet. Neben Sawiris will der Aufsichtsrat der anstehenden Hauptversammlung auch die Wiederwahl von Ian Gallienne, Vorsitzender des Board of Directors, Groupe Bruxelles Lambert, für eine Amtszeit von drei Jahren vorschlagen.
Als neues Mitglied in dem Gremium soll ausserdem Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, zur Wahl vorgeschlagen werden.
adidas erwartet bis 2028 weiteren Gewinnanstieg - Weiter Aktienrückkäufe
Der Sportartikelhersteller adidas sieht sich ungeachtet der konjunkturellen und geopolitischen Turbulenzen für die kommenden Jahre gut aufgestellt. So strebt das Unternehmen bis 2028 weitere Zuwächse bei Umsatz und Gewinn an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Im laufenden Jahr soll der Umsatz währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. In absoluten Zahlen wäre dies ein Plus von 2 Milliarden Euro. 2025 waren die Erlöse der Marke adidas währungsbereinigt um 13 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro gestiegen. Das Betriebsergebnis soll sich von knapp 2,1 Milliarden auf rund 2,3 Milliarden Euro verbessern. Das lag unter den Erwartungen der Analysten. Allerdings dürften Zölle und Währungseffekte den Gewinn mit 400 Millionen Euro belasten.
adidas setzte sich zudem mittelfristige Ziele und geht von einem starken strukturellen Wachstum der Sportartikelbranche aus. Bis 2028 soll der Umsatz daher pro Jahr währungsbereinigt ebenfalls im hohen einstelligen Prozentbereich steigen und das Betriebsergebnis sich im Schnitt im mittleren Zehner-Prozentbereich pro Jahr verbessern. Aktionäre können sich über höhere Rückflüsse in Form von höheren Dividenden und weiteren Aktienrückkäufen freuen. So sollen 2027 und 2028 jeweils Papiere im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückgekauft werden, wenn die Bedingungen es zulassen, so adidas. Für das laufende Jahr hat adidas bereits ein Programm in dieser Höhe angekündigt.
Die adidas-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 7,27 Prozent tiefer bei 136,40 Euro.
DOW JONES / AWP
