Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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Barclays Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 610 auf 620 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Firmenkundengeschäft in Großbritannien befinde sich in einer der stärksten Wellen der vergangenen Jahre, schrieb Sheel Shah am Montag. Er rechnet mit einem mehrjährigen Kreditzyklus, der noch ganz am Anfang steht. Zudem sorgten KI-Rechenzentren für enormen Finanzierungsbedarf. Natwest ist der Favorit von Shah./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Overweight
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.20 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sheel Shah
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Barclays plc
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14.09.26
|Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
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14.09.26
|Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Montagmittag ins Minus (finanzen.ch)
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|Handel in London: FTSE 100 zum Start freundlich (finanzen.ch)
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