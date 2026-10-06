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06.10.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Mittag freundlich

Barclays Aktie News: Barclays am Mittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 4,51 GBP.

Barclays
4.93 CHF 1.36%
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Um 12:28 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 4,51 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'571 Punkten liegt. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,53 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,49 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'507'574 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,38 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 3,54 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 21,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,523 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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