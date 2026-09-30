Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen für Barclays-Aktie Luft nach oben
Die Barclays-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.
3 Experten raten die Barclays-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,067 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Barclays auf 4,576 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|6,00 GBP
|31,13
|16.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,20 GBP
|35,50
|15.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|6,00 GBP
|31,13
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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