Barclays 5.34 CHF -1.15% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Im Investmentbanking habe das britische Geldhaus zwar gut abgeschnitten, aber nicht so gut wie die US-Wettbewerber, schrieb Michael Christodoulou in einer Studie am Mittwoch. Das sei wohl der Grund für die Kursverluste der Aktie im Anschluss an die Quartalsbialnz gewesen./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.