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Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

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14:24:50
BRXC
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29.07.2026 12:55:18

Barclays Buy

Barclays
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Im Investmentbanking habe das britische Geldhaus zwar gut abgeschnitten, aber nicht so gut wie die US-Wettbewerber, schrieb Michael Christodoulou in einer Studie am Mittwoch. Das sei wohl der Grund für die Kursverluste der Aktie im Anschluss an die Quartalsbialnz gewesen./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Barclays plc Buy
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
6.20 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.84 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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