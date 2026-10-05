Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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05.10.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Anleger greifen bei Barclays am Montagnachmittag zu
Die Aktie von Barclays gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,48 GBP.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,48 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'503 Punkten liegt. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,48 GBP zu. Bei 4,46 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 7'531'473 Barclays-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,38 GBP) erklomm das Papier am 28.07.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 16,79 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,54 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 21,06 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Barclays veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.34 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,523 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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