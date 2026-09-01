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02.09.2026 06:42:45
Barclays Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 590 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Pierce bleibt auf Zwölfmonatssicht optimistisch für britische Banken, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Buy
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
6.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.86 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jonathan Pierce
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Barclays plc
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|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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|FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barclays-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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|Barclays shakes up investment bank less than 3 years since last overhaul (Financial Times)
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12.08.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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05.08.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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