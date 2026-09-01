Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.0%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’321 -0.2%  Bitcoin 63’074 0.2%  Dollar 0.8132 0.2%  Öl 95.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Dell-Aktie legt deutlich zu: Rekordumsatz und höhere Prognose dank KI-Server-Boom
Ausblick: Broadcom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Suche...

Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

5.27
CHF
-0.02
CHF
-0.42 %
09:02:30
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 06:42:45

Barclays Buy

Barclays
5.27 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 590 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Pierce bleibt auf Zwölfmonatssicht optimistisch für britische Banken, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Barclays plc Buy
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
6.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.86 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jonathan Pierce 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Barclays plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Barclays plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:42 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen