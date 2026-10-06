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06.10.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag mit Aufschlag

Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Barclays zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,48 GBP zu.

Barclays
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,48 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'567 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 4,49 GBP. Bei 4,49 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 988'508 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,08 Prozent. Bei einem Wert von 3,54 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 21,14 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,153 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,17 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.34 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.19 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,523 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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